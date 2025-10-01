HABER

Arnavutköy'de gece yarısı kanlı infaz! Araçlarını yakmışlar... 20 milyonluk gasp detayı

İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde cadde ortasında şüpheliler uzun namlulu silahlarla 22 yaşındaki sahte polis yeleği giymiş Servet Şahin'i öldürdü. Şahin'i öldürenler olay sırasında "vurduk gidelim' dediği duyuldu. Cinayetin çarpıcı detayları ortaya çıktı. Saldırganların saldırı sonrası hızla kaçtığı ve aracı yaktıkları öğrenilirken, olayın 20 milyon liralık bir gasp cinayetiyle alakalı olduğu iddia ediliyor. İşte tüm detaylar!

Arnavutköy'de dün gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Gece saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldikleri araçla bilinmeyen bir sebeple caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası başından vurulan şahıs, kanlar içerisinde yere yığıldı.

KANLI İNFAZ: "VURDUK GİDELİM"

Saldırıya uğrayan ve yaklaşık 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üstünde polis yazılı bir yelek giydiği tespit edildi. Saldırganlar aynı araçla hızlı bir şekilde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede saldırıya uğrayan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de olayla ilgili detaylı bir incelemede bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği noktada ve öldürülen şahsın cenazesi üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından ölen kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

20 MİLYONLUK GASP CİNAYETİ...

Ekol TV'nin ulaştığı detaylar ortaya çıktı. 20 milyon liralık gasp cinayetiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen olayda, saldırganların hızla ortadan kaybolduğu araç Eyüpsultan’da yanmış halde bulundu.

20 milyon TL’si gasp edilen bir kişinin ihbarı üzerine, üç olay arasındaki bağlantılar ekipler tarafından çözülmeye devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

