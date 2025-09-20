Arnavutköy’de kentsel dönüşüm devam ediyor… Candaroğlu: Bu bir zorunluluk

Arnavutköy’de güvenli, modern ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen İmrahor Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’nin temeli törenle atıldı. Törene, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arkent Genel Müdürü Fatih Çetindere ve çok sayıda vatandaşın katıldı.

Belediyenin iştirak şirketi Arkent aracılığıyla yürütülen proje, 20 bin metrekarelik alanda yükselecek. Projede 72 konut, 24 ofis, 17 dükkan ve 119 araçlık kapalı otopark yer alacak. Ayrıca çocuk oyun alanları, geniş yeşil alanlar ve sosyal donatılarla desteklenecek projenin, modern mimarisiyle mahalleye değer katması hedefleniyor. Bu yönüyle İmrahor’daki dönüşüm yalnızca fiziksel bir yenilenme değil, aynı zamanda yeni bir yaşam vizyonu olarak değerlendiriliyor.

CANDAROĞLU: KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, kentsel dönüşümün İstanbul için bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek “Bu proje vatandaşlarımızın yarınlarını güvence altına alacak, mahallemize yeni bir kimlik kazandıracak, yaşam kalitesini yükseltecek bir vizyonun adıdır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da defalarca ifade ettiği gibi, kentsel dönüşüm geleceğimizi güvence altına almanın en önemli adımıdır. Bizler de bu anlayışla Arnavutköy’de vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, güvenli ve modern yuvalara kavuşturmak için çalışıyoruz” dedi.

Candaroğlu, projenin yalnızca binalardan ibaret olmadığını, yeşil alanları, sosyal donatıları ve mahalle kültürünü güçlendiren yapısıyla ilçeye değer katacağını belirterek “Arkent aracılığıyla yürüttüğümüz bu süreçte her adımı vatandaşlarımızla istişare ederek atıyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm, yalnızca binaların değil; gönüllerin, umutların ve dayanışma kültürünün de yeniden inşasıdır” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda yüklenici firmadan projeyi 15 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacaklarına dair söz aldıklarını vurgulayan Candaroğlu, “Allah’ın izniyle bu temel sadece İmrahor için değil; tüm Arnavutköy için daha güvenli, daha modern ve yaşanabilir bir geleceğin temeli olacaktır” diye konuştu.

Arkent Genel Müdürü Fatih Çetindere ise yaptığı konuşmada Arnavutköy’ün hızla büyüyen ve genç nüfusu artan bir ilçe olduğunu belirterek, güvenli ve modern yaşam alanlarının önemine vurgu yaptı. Çetindere, “Bugün burada sadece bir inşaatın temelini atmıyoruz, aynı zamanda Arnavutköy’ün yarınlarını şekillendirecek bir adım atıyoruz. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun vizyonuyla ilçede benzer projeler artarak devam edecek” dedi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır