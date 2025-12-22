Arnavutköy’de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yassıören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yassıören istikametine seyreden Halil Uysal (36) idaresindeki motosiklet, Aygan Savaş (44) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Halil Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, otomobil sürücüsü Aygan Savaş’ı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır