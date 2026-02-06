HABER

6 Şubat'ta başlayan bekleyiş... 3 yıldır yakınlarını arıyorlar: "Acaba bir mucize olur mu?"

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçerken, kayıp yakınlarının acısı hala ilk günkü gibi. Yıllardır gece gündüz yakınlarını bulmak için mücadele eden acılı aileler, cenazelere bir türlü ulaşamadı. Onların 2023'te enkaz başında başladıkları bekleyiş hala sürüyor...

Devrim Karadağ

Asrın felaketinin üzerinden tam 3 yıl geçti. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremleri sonrası yakınlarından henüz haber alamayan aileler de var. Anne babalarının, çocuklarının, torunlarının, cenazelerini dahi bulamayanların 3 yıl önce enkaz başında başlayan bekleyişleri hala devam ediyor.

6 Şubat ta başlayan bekleyiş... 3 yıldır yakınlarını arıyorlar: "Acaba bir mucize olur mu?" 1

NTV'nin haberine göre; henüz 16 aylık olan Esila 6 Şubat'ta annesi Nagihan Meryem Özgül ile birlikte 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kaldı.

Aynı evde, onlarla beraber olan anneannenin cenazesi bulundu ama onlar yoktu.

6 Şubat ta başlayan bekleyiş... 3 yıldır yakınlarını arıyorlar: "Acaba bir mucize olur mu?" 2

"RÖNESANS BÜYÜLÜ BİR SİTEYDİ"

Esila'nın 3 yıldır onları arayan asker babası, “Hatay'da büyülü bir siteydi yani Rönesans yani. Biz de çocuğumuzun, eşimizin biz olmadığımız zamanlarda rahat etmesi süreciyle oradan cennetten bir köşe aldık mı, mezardan mı bir köşe aldık bilemedik yani herhalde mezardan bir köşe aldık kendimize. ” dedi.

6 Şubat ta başlayan bekleyiş... 3 yıldır yakınlarını arıyorlar: "Acaba bir mucize olur mu?" 3

Bulut ve Nagihan Meryem Özgül Esila'ya tedavi sonucu kavuşabilmişlerdi.

Bulut Özgül deprem olduğunda sınır ötesi görevdeydi, kızını 2.5 aydır görmemişti. Şimdi binlerce cenaze fotoğrafı arasında kızını ve eşini bulmaya çalışıyor.

Fotoğrafların çoğunluğun beden bütünlüğü bozulmuş kişilere ait olduğunu söyleyen Bulut, psikolojik olarak da dik durması gerektiğini ve başka çaresi olmadığını belirtti.

Bulut, “15. fotoğrafa baktıktan sonra ben sanki Nagihan'ı görüyor gibi oluyorum veya bebek fotoğraflarına bakarken Esila'yı bulmuş gibi oluyorum. bununla bulunacak bir şey de değil açıkçası. Yani ciddi anlamda beden bütünlüğü olmayan fotoğraflara bakıyorsunuz. Yani nereden tanıyacağınızı da bilmiyorsunuz. Buradan bulmaya çalışıyoruz. ” diye konuştu.

6 Şubat ta başlayan bekleyiş... 3 yıldır yakınlarını arıyorlar: "Acaba bir mucize olur mu?" 4

Suna Öztürk de kızını, biri 8 aylık diğeri 3 yaşında olan iki torununu Rönesans Rezidans'ta kaybetti. Cenazeleri hala bulunamadı.

Öztürk, “Bizlere adli tıpta Rönesans Rezidans'tan çıkan cenazelerin olduğunu gidip onları teşhis etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Ama o enkazdan çıkan kemiklerin çoğu yanmış. Ben bir anneyim. Ben zaten her gün ölüyorum. Zaten ben aklımı yitirmek üzereyim. Ben onları teşhis edemem, bakamam.” dedi.

Bulut Özgül cenazelerini dahi bulamadığı kızının ve eşinin ölümüne neden olanların ceza almasını istiyor.

6 Şubat ta başlayan bekleyiş... 3 yıldır yakınlarını arıyorlar: "Acaba bir mucize olur mu?" 5

"ACABA BİR MUCİZE OLUR MU?"

25 yaşındaki Mustafa Batuhan Güleç Hatay İskenderun'daki yıkılan apartmanda bulunamayan tek kişiydi. Sema Güleç üç yıldır oğluna dair bir iz bulunmasını bekliyor.

"Acaba bir mucize olur mu?" diye beklediklerini söyleyen anne Güleç, “İki senedir enkaza gidiyordum mezarımız yoktu. Şimdi enkazda yeniden ev yapılmaya başlandı oraya da gidemeyeceğim bu sene. Gidemiyorum oradan önünden geçerken de bakamıyorum. Çok acı başka insanlar yaşayacak oğlumu orada kaybettim.” diye konuştu.

9 SAAT ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı deprem oldu. Önce sabah 4.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, ardından saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde.

6 Şubat ta başlayan bekleyiş... 3 yıldır yakınlarını arıyorlar: "Acaba bir mucize olur mu?" 6

11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Resmi bilgilere göre, 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Depremlerden 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişi etkilendi. Felaket Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana,Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'ı vurdu.

