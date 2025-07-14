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Arnavutköy'de motosikletli polisler cinayeti önledi!

Arnavutköy'de yemek molasına çıkan motosikletli polis ekipleri bağrışma sesleri duydu. Bölgeye giden ekipler, bir şüphelinin elinde tabancayla yerde yatan bir kişiyi vurmak üzere olduğunu gördü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle silahı elinden alınan şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'de motosikletli polisler cinayeti önledi!

Olay, 13 Temmuz'da saat 17.10 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yemek molasına çıkan motosikletli polis ekipleri, yakınlardan gelen bağırma seslerini fark ederek hızla sesin geldiği yöne gitti. Ekipler, elinde tabanca bulunan İhsan Tanrıverdi'nin, yere düşen Cem Karaca'nın başına silah doğrulttuğunu gördü.

Polisin zamanında müdahalesiyle olası bir cinayet engellenirken, İhsan Tanrıverdi olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi.

Arnavutköy de motosikletli polisler cinayeti önledi! 1

2 FARKLI SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhsan Tanrıverdi'nin daha önce 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Yerde yatan Cem Karaca'nın ise 'işyerinden ve kurumdan hırsızlı', 'kaybolmuş veya ele geçmiş eşya hakkında tasarruf' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından kaydı olduğu belirtildi. İhsan Tanrıverdi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy motosiklet
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