Arnavutköy'de depoya baskın: 1 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 gözaltı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bolluca Mahallesi’nde depo olarak kullanıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Arnavutköy'de depoya baskın: 1 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 gözaltı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bolluca Mahallesi’nde depo olarak kullanıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Depoda yaklaşık 1 ton kaçak tütün, çok sayıda sigara paketi, makaron ve sigara üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler bulundu. Operasyon kapsamında adreste bulunan D.K. (37) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli D.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
