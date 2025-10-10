HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arnavutköy’de trafiği tehlikeye düşüren magandaya 4 bin 153 lira ceza

Arnavutköy’de çift yönlü yolda sürekli şerit değiştirip trafiği tehlikeye atan sürücüye toplamda 4 bin 153 lira para cezası kesildi.

Arnavutköy’de trafiği tehlikeye düşüren magandaya 4 bin 153 lira ceza

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşandı. Arnavutköy Haraçcı Caddesinde seyir halindeki bir sürücü, çift yönlü yolda zikzaklar çizerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücünün tepki çeken hareketleri, diğer sürücülerce kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. Aracın sürücüsü Ö.F kısa sürede yakalandı. Sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmek", "işaret ve levhalara uymamak", "saygısızca araç kullanmak"tan toplamda 4 bin 153 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgürlük Filosu'nun 18'i Türk 94 aktivisti THY uçağıyla İstanbul'a geldiÖzgürlük Filosu'nun 18'i Türk 94 aktivisti THY uçağıyla İstanbul'a geldi
Aydın'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklamaAydın'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.