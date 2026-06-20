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Arnavutluk'ta Zvernec'teki turizm projesine karşı gösteriler sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 21. gününde de devam ediyor.

Arnavutluk'ta Zvernec'teki turizm projesine karşı gösteriler sürüyor

Başkent Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartlar ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Bugünkü gösteriye, çeşitli ülkelerden gelen diasporadaki Arnavutların da yoğun katılımı oldu.

Göstericilerden 50 yaşındaki Artan Cani AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterilere ilerleyen günlerde de devam edeceklerini söyledi.

Cani, "Arnavutluk'ta büyük bir yolsuzluk olduğu için Almanya'dan ülkemin geleceği için geldim. Bu hükümet uzaklaştırılmalı, ülkeyi yönetecek yeni bir hükümet gelmeli. Başbakan Edi Rama'nın istifasını uzun zamandır talep ediyoruz." dedi.

Bir diğer gösterici 31 yaşındaki Bledar Nika, "Haklarımız için bu hırsızın, bu suçlunun (Başbakan Rama) her gün yaptığı eylemler için sokağa çıktık. Bugün Arnavutların kim olduğunu göstereceğiz. Tanrı Arnavutluk'u kutsasın, Tanrı dünyanın her yerindeki Arnavutları kutsasın. Sonuna kadar devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanlık binası önündeki konuşmaların ardından göstericiler, başkent Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Göstericiler, Başbakan Rama istifa edene kadar gösterilere devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk
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