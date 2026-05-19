Arsin sahilinde 3 ölü yunus bulundu

Edinilen bilgiye göre, Arsin Balık Fabrikası karşısındaki sahilde kıyıda avlanan olta balıkçıları tarafından sahile vurmuş halde 3 ölü yunus tespit edildi. Aynı noktada birden fazla ölü yunusun bulunması bölgede tedirginlik oluşturdu. Vatandaşlar, son aylarda Karadeniz kıyılarında görülen ölü yunus vakalarındaki artışa dikkat çekerek olayın nedeninin araştırılmasını istedi.
