HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Arsin sahilinde 3 ölü yunus bulundu

Trabzon’un Arsin ilçesindeki sahilde 3 ölü yunus balığı bulundu. Aynı bölgede birden fazla yunusun sahile vurmuş halde görülmesi vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Arsin sahilinde 3 ölü yunus bulundu

Edinilen bilgiye göre, Arsin Balık Fabrikası karşısındaki sahilde kıyıda avlanan olta balıkçıları tarafından sahile vurmuş halde 3 ölü yunus tespit edildi. Aynı noktada birden fazla ölü yunusun bulunması bölgede tedirginlik oluşturdu. Vatandaşlar, son aylarda Karadeniz kıyılarında görülen ölü yunus vakalarındaki artışa dikkat çekerek olayın nedeninin araştırılmasını istedi.

Öte yandan, Karadeniz kıyılarında son dönemde sahile vuran ölü yunus sayısındaki artış dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adilcevaz’da otomobil uçuruma uçtuAdilcevaz’da otomobil uçuruma uçtu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Yunus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'

Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.