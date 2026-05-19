Aston Villa taraftarına 3 bin 200 TL’lik taksi şoku

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen bir Aston Villa taraftarının taksi paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İngiliz taraftar, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Freiburg - Aston Villa maçı öncesi yaptığı kısa mesafeli yolculukta kendisinden 3 bin 200 TL istendiğini öne sürdü.

İSTANBUL'A GELECEK BAŞKA TARAFTARLARI UYARDI

Paylaşımında İstanbul’a gelecek diğer taraftarlara ulaşım uygulamalarını kullanmaları yönünde uyarıda bulunan taraftar, yaklaşık 3,7 kilometrelik yolculuk için sarı taksiye 75 sterlin civarında ödeme yaptığını belirtti. Aynı güzergâhın dönüşünde ise uygulama üzerinden çağırdığı araçla 9,50 sterlin ödediğini aktardı.

İNGİLİZ TARAFTARLARIN DİLİNE DÜŞTÜ

İngiliz taraftar, yanında oğlu olduğu için tartışma çıkarmak istemediğini ve bu nedenle ücreti kabul ettiğini ifade etti.

Paylaşım kısa sürede Aston Villa taraftarları arasında yayılırken, İstanbul’daki taksi sorunu da final öncesi yeniden tartışma konusu oldu.