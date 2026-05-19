Aston Villa taraftarına 3 bin 200 TL’lik taksi şoku

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen bir Aston Villa taraftarının taksi paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İngiliz taraftar, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Freiburg - Aston Villa maçı öncesi yaptığı kısa mesafeli yolculukta kendisinden 3 bin 200 TL istendiğini öne sürdü.
Paylaşımında İstanbul’a gelecek diğer taraftarlara ulaşım uygulamalarını kullanmaları yönünde uyarıda bulunan taraftar, yaklaşık 3,7 kilometrelik yolculuk için sarı taksiye 75 sterlin civarında ödeme yaptığını belirtti. Aynı güzergâhın dönüşünde ise uygulama üzerinden çağırdığı araçla 9,50 sterlin ödediğini aktardı.
İngiliz taraftar, yanında oğlu olduğu için tartışma çıkarmak istemediğini ve bu nedenle ücreti kabul ettiğini ifade etti.
Paylaşım kısa sürede Aston Villa taraftarları arasında yayılırken, İstanbul’daki taksi sorunu da final öncesi yeniden tartışma konusu oldu.
Biggest piece of advice I can give you.— Aston Villa Updates (@avfcbreaking) May 18, 2026
Use the Uber app for booking ALL taxis.
What was a 2.3 mile journey,the yellow taxi driver tried to charge me 3200 Lira which is around 75 pounds.
Same Journey home on Uber was £9.50.
Yellow taxis notorious for scams on tourists and sadly I… pic.twitter.com/6IeHm1nPMa
Okuyucu Yorumları 0 yorum