İstanbul'da TIR alev alev yandı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz Yolu’nun Havalimanı istikametinde seyir halinde olan TIR'da çıktı. Dorsesiz ilerleyen TIR'ın kupasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TIR şoförünün yara almadan kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. TIR'ın demir yığınına döndüğü yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır