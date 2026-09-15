Arsuz’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
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Kaza, Nardüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Kum yüklü kamyon, damperinin açık olduğu esnada devrildi. Kazada yaralanan sürücü itvatandaş için ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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