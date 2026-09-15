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Arsuz’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Arsuz’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaza, Nardüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Kum yüklü kamyon, damperinin açık olduğu esnada devrildi. Kazada yaralanan sürücü itvatandaş için ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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