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Şuhut’ta arazi yangını korkuttu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şuhut’ta arazi yangını korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı Kınıkörenleri mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arazi yangını meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Şuhut Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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