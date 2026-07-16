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Artaş İnşaat, İstanbul'da en yüksek Kurumlar Vergisi ödeyen şirketler arasında ilk 100'de

Artaş İnşaat, İstanbul'da en yüksek kurumlar vergisi ödeyen şirketler arasında 90. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu kapsamda Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya'ya, İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Artaş İnşaat, İstanbul'da en yüksek Kurumlar Vergisi ödeyen şirketler arasında ilk 100'de

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Artaş İnşaat, İstanbul'da en yüksek kurumlar vergisi ödeyen şirketler arasında 90. sırada yer alarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul Defterdarlığı tarafından gerçekleştirilen değerlendirme kapsamında Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’ya, İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Yarım asırlık tecrübesiyle gayrimenkul, turizm, perakende, enerji ve GSYF alanlarında faaliyet gösteren Artaş Holding, geliştirdiği projelerin yanı sıra oluşturduğu istihdam, gerçekleştirdiği yatırımlar ve kamu maliyesine sunduğu katkılarla da Türkiye ekonomisinin büyümesine destek vermeyi sürdürüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya "İstanbul'da en yüksek kurumlar vergisi ödeyen şirketler arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu anlamlı takdir, Artaş ailesi olarak üretime, yatırıma ve ülkemize duyduğumuz güvenin önemli bir göstergesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine değer katmaya, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye ve faaliyetlerimizi aynı sorumluluk anlayışıyla sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurumlar Vergisi
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