Artemis II Ay'ın etki alanına girdi: Apollo 13'ün rekoru kırılacak

Artemis II ve dört kişilik mürettebatı, Ay'ın etki alanına girdi. 1972 yılındaki Apollo 17'den bu yana Ay eşiğini geçen ilk insanlar olan astronotlar, Dünya'dan 252.757 mil (yaklaşık 407 bin km) uzağa giderek Apollo 13'ün kırdığı rekoru geçecek. Orion uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne geçtiğinde Dünya ile iletişimi kopacak olan ekip, bu tarihi geçiş sırasında bir de Güneş tutulmasına şahitlik edecek. Öte yandan Netflix, Artemis II'nin Ay'ın yakınından geçişini canlı yayınlayacak.

Enes Çırtlık

Artemis II misyonu ve dört astronottan oluşan mürettebatı, Ay'ın "etki alanına" resmen giriş yaptı. Dünya'nın çekim gücünden çıkarak Ay'ın yerçekiminden daha fazla etkilenmeye başlayan Orion uzay aracı, bu tarihi geçişi görevdeki dördüncü gün, altı saat ve iki dakikalık sürenin ardından Ay'dan 39.000 mil (yaklaşık 63 bin kilometre) uzaklıkta gerçekleştirdi. Görevin bir sonraki ve en önemli aşaması ise uzay aracının Ay'ın karanlık yüzünün etrafında döneceği ve insanları daha önce hiç gitmedikleri kadar uzayın derinliklerine götüreceği geçiş olacak.

APOLLO 13'ÜN 54 YILLIK REKORU KIRILIYOR

Engadget'te yer alan habere göre, astronotlar Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover ve Kanadalı Jeremy Hansen, en uzak noktaya ulaştıklarında Dünya'dan tam 252.757 mil (yaklaşık 407 bin kilometre) uzakta olacaklar. Bu mesafe, 1970 yılında Apollo 13 mürettebatı tarafından kırılan 248.655 millik (yaklaşık 400 bin kilometre) önceki rekorun 4.000 milden (yaklaşık 6 bin 438 kilometre) fazla bir farkla geçilmesi anlamına geliyor. Dört astronot aynı zamanda, 1972 yılındaki Apollo 17 ay inişi görevinden bu yana Ay eşiğini geçen ilk insanlar olarak tarihe geçiyor.

MÜRETTEBATIN HAZIRLIKLARI VE DÜNYA MANZARASI

Mürettebat hafta sonunu Ay'ın yanından geçiş için hazırlıklar yaparak geçirdi. Bu hazırlıklar arasında manuel pilotaj gösterimleri, altı saatlik gözlem süresi için bilimsel hedeflerin gözden geçirilmesi ve acil bir durumda yaşam desteği sağlamak ve eve dönüşleri için yanlarında bulunan uzay giysilerinin değerlendirilmesi yer aldı.

Astronotların tüm bu yoğunluğun arasında manzaranın tadını çıkarmak için de bolca vakti oldu. Uzay ajansı (NASA) tarafından paylaşılan son görüntülerde astronotlar, Orion uzay aracının pencerelerinden muhteşem Dünya manzarasını seyrederken görülüyor.

İLETİŞİM KOPACAK VE GÜNEŞ TUTULMASI İZLENECEK

Orion, 6 Nisan Pazartesi günü gece yarısından kısa bir süre sonra Ay'ın yakınına ulaşacak. Altı saatlik Ay gözlem dönemi Doğu Saati (ET) ile 14:45'te başlayacak ve birkaç saat sonra astronotlar Ay'ın arkasına geçerek kısa bir süreliğine Dünya ile iletişimden kopacaklar.

Uzay aracının Ay'a en yakın yaklaşımının saat 19:02'de gerçekleşmesi ve yüzeyden 4.066 mil (yaklaşık 6.543 km) uzakta olması bekleniyor. NASA'ya göre mürettebat bu mesafeden, "Kuzey ve güney kutupları yakınlarındaki bölgeler de dahil olmak üzere Ay diskinin tamamını tek seferde" görebilecek.

Mürettebat ayrıca; Orion, Ay ve Güneş'in hizalanmasıyla yıldızımızın Ay'ın arkasında yaklaşık bir saat boyunca kaybolacağı bir Güneş tutulmasını da izleme şansı yakalayacak. NASA, bu tarihi Ay geçişi görevini ET saatiyle 13:00'ten itibaren canlı olarak yayınlayacak.

NETFLIX CANLI YAYINLAYACAK

Öte yandan online içerik platformu Netflix, Artemis II'nin Ay'ın yakınından geçişini canlı yayınlayacak. Yayın, bu akşam TSİ 20:00'de başlayacak.

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ay ve dünya arasında 384.400 kilometre mesafe vardır ve bu mesafeye neredeyse 7/8 gezegen sığar!.1969'un ilkel teknolojisiyle çıkılması ise tamamen zaten bir amerikan yalanı şaheseridir!.İlk defa gerçekten ve acaba olabilirmiydi!???diye 2 mesafe arasını deniyorlar ve dünya çevresine de yeni casus uydular yerleştiriyorlar muhtemelen.Siz,kimi kandırıyorsunuz!???...
bu gülücük atan tipler niye gülüyor acaba sakız orucu bozuyor aslanlar çıkın artık ordan bak adamlar aya gitti
