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Artık dil bilmeye gerek kalmayacak: Google'dan yapay zeka destekli canlı sesli çeviri özelliği!

Google, video konferans platformu Meet'e entegre ettiği yeni yapay zekâ destekli canlı sesli çeviri özelliğini duyurdu. Bu yenilik, farklı diller konuşan kullanıcılar arasında gerçek zamanlı iletişimi mümkün kılmayı hedefliyor.

Artık dil bilmeye gerek kalmayacak: Google'dan yapay zeka destekli canlı sesli çeviri özelliği!
Enes Çırtlık

Google Meet'e yapay zeka destekli canlı sesli çeviri özelliği geldi. Google'ın Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirilen bu özellik, konuşmaları anlık olarak başka bir dile çevirirken, kullanıcının ses tonu ve ifadesini de koruyarak doğal bir çeviri deneyimi sunuyor. Bu sayede konuşmalar daha samimi ve anlaşılır hale geliyor.

ŞİMDİLİK SADECE İKİ DİL DESTEĞİ VAR

Özellik, şu an için İngilizce ve İspanyolca dilleri arasında çalışıyor ve Google'ın AI Pro veya AI Ultra abonelik planlarına sahip kullanıcılar tarafından beta sürümünde kullanılabiliyor.

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Şirket, önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla dil desteğinin ekleneceğini belirtti. Türkçe dil desteğinin gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte Google'ın canlı sesli çeviri özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren paylaşımı:

Google, bu yeni özellikle birlikte dil bariyerlerini aşmayı ve küresel iletişimi daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu gelişme, özellikle uluslararası ekipler ve çok dilli ortamlarda çalışan profesyoneller için büyük bir kolaylık sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
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