Artık dil bilmeye gerek kalmayacak: Google'dan yapay zeka destekli canlı sesli çeviri özelliği!

Google Meet'e yapay zeka destekli canlı sesli çeviri özelliği geldi. Google'ın Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirilen bu özellik, konuşmaları anlık olarak başka bir dile çevirirken, kullanıcının ses tonu ve ifadesini de koruyarak doğal bir çeviri deneyimi sunuyor. Bu sayede konuşmalar daha samimi ve anlaşılır hale geliyor.

ŞİMDİLİK SADECE İKİ DİL DESTEĞİ VAR

Özellik, şu an için İngilizce ve İspanyolca dilleri arasında çalışıyor ve Google'ın AI Pro veya AI Ultra abonelik planlarına sahip kullanıcılar tarafından beta sürümünde kullanılabiliyor.

Şirket, önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla dil desteğinin ekleneceğini belirtti. Türkçe dil desteğinin gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte Google'ın canlı sesli çeviri özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren paylaşımı:

Live speech translation in Google Meet is here. Speak naturally—your words are translated in near real time while preserving your tone, voice, and expression. Available in English and Spanish, with more languages coming soon. → https://t.co/c3Do5qhPNu#GoogleIO pic.twitter.com/Yd793BYKtQ — Google Workspace (@GoogleWorkspace) May 20, 2025

Google, bu yeni özellikle birlikte dil bariyerlerini aşmayı ve küresel iletişimi daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu gelişme, özellikle uluslararası ekipler ve çok dilli ortamlarda çalışan profesyoneller için büyük bir kolaylık sağlayabilir.