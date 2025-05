Artık dil bilmeye gerek kalmayacak: Google'dan yapay zeka destekli canlı sesli çeviri özelliği!

Google Meet'e yapay zeka destekli canlı sesli çeviri özelliği geldi. Google'ın Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirilen bu özellik, konuşmaları anlık olarak başka bir dile çevirirken, kullanıcının ses tonu ve ifadesini de koruyarak doğal bir çeviri deneyimi sunuyor. Bu sayede konuşmalar daha samimi ve anlaşılır hale geliyor.

Özellik, şu an için İngilizce ve İspanyolca dilleri arasında çalışıyor ve Google'ın AI Pro veya AI Ultra abonelik planlarına sahip kullanıcılar tarafından beta sürümünde kullanılabiliyor.

Şirket, önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla dil desteğinin ekleneceğini belirtti. Türkçe dil desteğinin gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Live speech translation in Google Meet is here. Speak naturally—your words are translated in near real time while preserving your tone, voice, and expression. Available in English and Spanish, with more languages coming soon. → https://t.co/c3Do5qhPNu#GoogleIO pic.twitter.com/Yd793BYKtQ