Kasım Garipoğlu'ndan alicengiz oyunları: Kan değiştirmeye ta Miami'ye gitmiş!

Ünlülere uyuşturucu operasyonunun kilit ismi hakkında akılalmaz bir iddia gündeme geldi. İstanbul Boğazı'ndaki yalısında düzenlenen uyuşturucu partilerinde Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Defne Samyeli gibi ünlüleri ağırladığı öne sürülen firari Kasım Garipoğlu hakkındaki 'kan değiştirme' iddiası şok etkisi yarattı.

Hazar Gönüllü

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında Türkiye'yi sarsan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve mal varlığına el konmuştu.

Kasım Garipoğlu ndan alicengiz oyunları: Kan değiştirmeye ta Miami ye gitmiş! 1

EVİNDEN UYUŞTURUCU MALZEMELERİ VE SAHTE DOLARLAR ÇIKTI

Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çok sayıda aparat ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

Kasım Garipoğlu ndan alicengiz oyunları: Kan değiştirmeye ta Miami ye gitmiş! 2


Hakkında yakalama kararı çıkarılan bir diğer isim de Burak Ateş.

DOMİNİKLİ KEVIN GRAHAM

Bu arada yurt dışında olduğu için yakalanamayan Kasım Garipoğlu'nun başka bir isimle Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıdığı iddiası gündeme geldi.

Kasım Garipoğlu ndan alicengiz oyunları: Kan değiştirmeye ta Miami ye gitmiş! 3

'OZON TEDAVİSİ' İDDİASI: "KANINI DEĞİŞTİRMEKLE MEŞGUL"

Son olarak Kasım Garipoğlu'nun Miami'de ne yaptığıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Takvim yazarı Şerif Ercan'ın aktardığı iddiaya göre Kasım Garipoğlu kanındaki uyuşturucuyu yok etmek için ozon tedavisiyle kanını değiştirmek için Miami'de...

Kasım Garipoğlu ndan alicengiz oyunları: Kan değiştirmeye ta Miami ye gitmiş! 4

"MIAMI'DE EVDEN DIŞARI ÇIKMIYORMUŞ"

Garipoğlu ile ilgili çok ilginç bilgilere ulaştığını söyleyen Ercan şunları kaydetti: "Yurt dışında olduğu ama hangi ülkede olduğu bilinmeyen Kasım Garipoğlu'nun Amerika'da olduğunu öğrendim. Amerika'nın Miami şehrinde olan Garipoğlu, bir villada kalıyormuş ve Miami'de çok Türk yaşadığı için de görülmemek için evden dışarı çıkmıyormuş. Sıkı durun şimdi asıl bomba geliyor; Kasım Garipoğlu, Miami'de kanını değiştirmekle meşgulmüş, yani kanındaki uyuşturucuyu yok etmeye çalışıyormuş. Nasıl mı? Ozon tedavisiyle!"

TUTUKLANAN ŞOFÖR, ÜNLÜLERİ AÇIKLADI: ŞEYMA SUBAŞI, ŞEVVAL ŞAHİN...

Soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan tutuklandı. Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı. Akçay ifadesinde, 'Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu' dedi.

Anahtar Kelimeler:
ozon tedavisi uyuşturucu kan yalı ünlü villa Kasım Garipoğlu
