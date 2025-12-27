HABER

Aksaray'da tır ile servis aracı çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da bims yüklü tır ile market servis aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray'da tır ile servis aracı çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin 101. Caddede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aksaray'da bir markete ait Sedat A. (22) yönetimindeki 06 GE 7930 plakalı servis aracı, Cengiz H.K. (50) idaresindeki 50 AEV 562 plakalı bims yüklü tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis sürücüsü Sedat A. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap A. (51) yaralandı.

Aksaray da tır ile servis aracı çarpıştı: 2 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken, tırda yüklü bimsler yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray da tır ile servis aracı çarpıştı: 2 yaralı 2

(İHA)

Kaynak: İHA

