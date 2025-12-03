Gürcistan'dan Türk vatandaşları için yeni karar! Artık kimlikle geçilemeyecek: Yeni zorunluluk getiriliyor

Vize olmaması sebebiyle vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen Gürcistan, Türk vatandaşlarının ülkeye girişleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Alınan karar günübirlik ziyaretleri de kapsıyor.

GİRİŞLERE YENİ ZORUNLULUK

Ekol TV'de yer alan habere göre, Gürcistan hükümeti tarafından konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde seyahat ve sağlık sigortası zorunluluğu getirildi.

O TARİHTEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Uygulama, 1 Ocak 2026 tarihinde resmen yürürlüğe girecek.

UYGULAMA ERTELENDİ, GÜNÜBİRLİK ZİYARETLER DE KAPSAMDA

Gürcistan Parlamentosu tarafından daha önce kabul edilen ve aslında 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, teknik ve idari nedenler öne sürülerek 2026’ya ertelendi. Düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaportla giriş hakkı sürecek ancak bu belgeler tek başına geçiş için yeterli olmayacak. Gürcistan’a giriş yapacak her yolcudan, günübirlik ziyaretler de dahil olmak üzere geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi istenecek.