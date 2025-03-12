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  4. Artvin’de bir otelin istinat duvarı çöktü: 1 kişi yaralandı!

Artvin’de bir otelin istinat duvarı çöktü: 1 kişi yaralandı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 11:50
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Artvin’de bir apart otelin istinat duvarı çöktü, olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı

Artvin’de bir otelin istinat duvarı çöktü: 1 kişi yaralandı!

Artvin merkeze bağlı Çayağzı mahallesi Kaledibi mevkiinde bulunan bir apart otelin istinat duvarı bugün sabah saatlerinde çöktü.

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Çökme sonucu duvar, apart otelin dört odasını etkilerken odalarda bulunan bir kişi ayağından yaralandı.

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Olayın ardından hemen bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi tedavisi için hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Artvin Valisi Turan Ergün, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Turan Ergün, yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.40 civarında 112 çağrı merkezinden, apart otelin istinat duvarında bir çökme olduğu bilgisi geldi. Hızla bölgeye sevk edilen sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri olay yerine ulaştı. Olayda bir vatandaşımız ayağından hafif şekilde yaralanmıştır. Hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Otel sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin otel
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