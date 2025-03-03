Artvin’de çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 21 Şubat -28 Şubat arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

20 YIL VE ÜZERİ HAPİS CEZASI BULUNAN 4 KİŞİ VAR

Bu kapsamda 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1 ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 ve ifadeye yönelik 28 olmak üzere aranan toplam 39 kişi yakalandı.

Ayrıca açıklamada, Artvin’in huzuru ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin suçlulara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır