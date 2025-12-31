Artvin'de çığ düştü! Vali duyurdu: "Çobanlar altında kalmış olabilir"

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü. Bölgeden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, çığ altında çobanların kalmış olabileceği ihtimali üzerinde çalışıyor.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Artvin Valisi Turan Ergün, “Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız” açıklamasını yaptı.

Edinilen bilgilere göre, zorlu kış şartları ve yoğun kar örtüsünün bulunduğu yaylaya ulaşımın güç olması nedeniyle ekiplerin bölgeye intikal çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. AFAD ve ilgili birimlerin, güvenlik önlemleri eşliğinde bölgeye ulaşarak çığın altında çoban kalabileceği ihbarı nedeniyle arama-tarama faaliyeti gerçekleştirmesi bekleniyor.

