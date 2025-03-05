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  4. Artvin’de dolmuş, tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

Artvin’de dolmuş, tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

05.03.2025 13:00
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Artvin’in Hopa ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Artvin’de dolmuş, tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Hopa- Borçka kara yolunda meydana geldi. Hopa’dan Borçka yönüne giden Y.K. idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü dahil, 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından dolmuştan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Tır kaza
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