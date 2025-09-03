HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Artvin'de kahreden haber: 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti! Babasının kucağındaymış

İçerik devam ediyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde 10 günlük bir bebek, yaşadığı apartmanın 5. katından, babasının kucağından düşerek hayatını kaybetti.

Kahreden olay, Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba B.T., yaşadığı evin balkonuna kucağında 10 günlük G.T.'yi alarak çıktı.

Artvin de kahreden haber: 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti! Babasının kucağındaymış 1

Henüz belirlenemeyen bir nedenle G.T., babasının kucağındayken 5. kattan yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Artvin de kahreden haber: 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti! Babasının kucağındaymış 2

Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen G.T. kurtarılamadı.

Artvin de kahreden haber: 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti! Babasının kucağındaymış 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzin döküp evi ateşe verdi, oturup yangını izledi! "Gençliğimi de burada yaktım"Benzin döküp evi ateşe verdi, oturup yangını izledi! "Gençliğimi de burada yaktım"
'Biyoteknoloji' diyaloğu dünyanın gündeminde!'Biyoteknoloji' diyaloğu dünyanın gündeminde!

Anahtar Kelimeler:
Artvin bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan protestosu! Gece saatlerinde gelip 'çuval' bıraktılar...

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan protestosu! Gece saatlerinde gelip 'çuval' bıraktılar...

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."

Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.