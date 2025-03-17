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  4. Artvin'de kızıl tilki görüntülendi: İlginç kuyruğuyla dikkat çekti!

Artvin'de kızıl tilki görüntülendi: İlginç kuyruğuyla dikkat çekti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 09:45
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Artvin'in Şavşat ilçesinde avlanan kızıl tilki havadan görüntülenirken, ponpon şeklini andıran kuyruğu dikkatlerden kaçmadı.

Artvin'de kızıl tilki görüntülendi: İlginç kuyruğuyla dikkat çekti!

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Sahara Geçidi bölgesinde av arayan bir kızıl tilki, havadan görüntülendi. İlginç bir şekilde, tilkinin kuyruğunun bir kısmında tüy bulunmazken, diğer kısmında ise kıvrılarak şekil alan tüyler, görüntüsü ile dikkat çekti.

Tilkinin kuyruğundaki hasarın, hastalık ya da diğer vahşi hayvanlardan aldığı yaralar nedeniyle oluşmuş olabileceğini tahmin ediliyor. Özellikle kuyruğun bazı bölgelerinde tüylerin eksik olduğu gözlemlenirken, hasarın kaynağının kurt yada köpekleri gibi diğer hayvanların oluşturduğu düşünülüyor.

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Tilkinin kar üzerinde avını aradığı o anlar ise havadan görüntüledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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