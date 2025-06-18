HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Artvin’de panik anları: İş makineleri bir anda yükselen dere sularının ortasında kaldı!

Artvin’in Hopa ilçesinde dere ıslahı çalışmaları sırasında büyük panik yaşandı. Aniden yükselen sular sebebiyle iki iş makinesi dere içinde mahsur kaldı.

Artvin’de panik anları: İş makineleri bir anda yükselen dere sularının ortasında kaldı!

Artvin’in Hopa ilçesinde dere ıslahı çalışmaları sırasında aniden yükselen sular, iki iş makinesini dere içinde mahsur bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Hopa ilçesine bağlı Sugören köyü mevkiinde dere ıslahı çalışmaları devam ederken aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle derenin debisi kısa sürede yükseldi.

AW478373_01

Bu sırada dere yatağında çalışan bir beton pompası ve bir ekskavatör, yükselen suyun ortasında kaldı. İş makineleri operatörleri durumu fark ederek araçlardan zamanında uzaklaşırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

AW478373_02

İş makineleri ise derenin su seviyesinin yeniden normalleşmesinin ardından dereden çıkartıldı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde derenin bir anda nasıl taştığı ve iş makinelerinin sular arasında kaldığı anlar yer aldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şifalı sanılıp şişe şişe içiliyor! Uzman isim uyardıŞifalı sanılıp şişe şişe içiliyor! Uzman isim uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Saldırıların Türkiye'ye etkilerine hazırızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Saldırıların Türkiye'ye etkilerine hazırız

Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fahiş kira artışları Aile Sağlığı Merkezleri'ni de vurdu

Fahiş kira artışları Aile Sağlığı Merkezleri'ni de vurdu

İngiltere'de istediğini bulamayan Ferdi Kadıoğlu valizlerini topladı! Transfer teklifini kabul etti...

İngiltere'de istediğini bulamayan Ferdi Kadıoğlu valizlerini topladı! Transfer teklifini kabul etti...

İsrail bunu beklemiyordu! 'Hermes' düştü...

İsrail bunu beklemiyordu! 'Hermes' düştü...

Bakan Güler ve komutanlar İran sınırında

Bakan Güler ve komutanlar İran sınırında

Masaj salonundaki kirli suç zincir ortaya çıktı! Müşterileri gizli kayda alıp fuhuşa zorladılar

Masaj salonundaki kirli suç zincir ortaya çıktı! Müşterileri gizli kayda alıp fuhuşa zorladılar

İZBAN'daki cinayet anı kamerada

İZBAN'daki cinayet anı kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.