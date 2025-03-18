Artvin’de sakallı akbaba yaralı ve bitkin halde bulundu

Veteriner hekim Can Berk Düzün tarafından yapılan muayenede, enfeksiyon nedeniyle kanadın kurtarılamayacağı anlaşıldı ve operasyonla ampute edilmesine karar verildi. Tedavisi tamamlanan akbaba, doğada kendi başına yaşamını sürdüremeyeceği için bir hayvanat bahçesine gönderilecek. Yaklaşık 3 metre kanat açıklığına ve 5 kilogram ağırlığa sahip olan sakallı akbaba, doğada ender rastlanan büyük kuş türlerinden biri olarak biliniyor.

Artvin’deki zorlu kış şartları nedeniyle bu yıl çok sayıda yabani hayvanın yaralandığını belirten Can Berk Düzün, kliniğe puhu kuşu, şahin ve sincap gibi farklı türlerin de tedavi için getirildiğini ifade etti.

Sakallı akbabanın Artvin’de nadir görülen bir tür olduğunu vurgulayan Düzün, bu kuşun doğada görüntülenmesinin bile oldukça zor olduğunu belirterek "Maalesef, artık doğal ortamında değil, belirlenecek bir hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürecek" dedi.

(İHA)