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Artvin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Artvin ve Trabzon'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin ve Trabzon'da ilişkili olduğu düşünülen bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları operasyonda Artvin ve Trabzon'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı arama yaptı.

Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör, 212 adet 9 milimetre çapında fişek ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Trabzon silah
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