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  4. Artvin'de tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

Artvin'de tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

04.04.2025 17:12
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden, saklandıkları tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan aralarında cinayet zanlısının da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Artvin'de tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele faaliyeti kapsamında, Gürcistan'a geçmek için Sarp köyü mevkisinde sıra bekleyen yabancı plakalı tırda arama yaptı.

Ekipler, dorsede yaptıkları aramada nakliye ürünleri arasında saklanmış 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, bu kişilerin, 11 Ocak 2025'de İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayının firarisi olarak aranan ve 8 suç kaydı da bulunan M.A (38), "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 6 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S (27) ile "dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kaydı bulunan R.A (24) olduğu belirlendi.

Zanlılar ile organizatör olduğu tespit edilen Ö.D.A. (30) ve S.U. (32) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, M.S, Ö.D.A. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.A. ise serbest bırakıldı.

El konulan tır ise Sarp Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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