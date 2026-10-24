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Artvin’de tünelde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki tünelde seyreden hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı kazada; 3 kişi yaralandı.

Artvin’de tünelde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, öğleden sonra Artvin-Yusufeli kara yolu üzerinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Tünelde seyreden sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Artvin’de tünelde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı 1

ARTVİN'DEKİ KAZADA ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kazada hurdaya dönen araçların içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Artvin’de tünelde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı 2

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası trafikte ulaşımda aksamalar yaşarken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin kaza
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