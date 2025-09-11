Artvin'de yangın paniği: 4 ev küle döndü

Yangın, Borçka'ya bağlı Karşıköy köyünde meydana geldi. Cemal Tören'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer evlere de sıçradı.

ALEVLERİ KÖYLÜLER FARK ETTİ

Alevleri fark eden köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında evlerde bulunan aileler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 katlı 4 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

