Artvin’de yaylada düşerek yaralanan vatandaş helikopterle kurtarıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaylada dolaştıkları sırada düşerek bacağını kırması sonucu mahsur kalan bir kişi ve arkadaşı, ekiplerin çalışmasıyla helikopterle kurtarıldı.

Artvin’de yaylada düşerek yaralanan vatandaş helikopterle kurtarıldı

Olay, Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylada arkadaşıyla birlikte dolaşan Mevlüt Kaçmaz (43) dengesini kaybederek düşüp bacağını kırdı.

Artvin’de yaylada düşerek yaralanan vatandaş helikopterle kurtarıldı 1

YAYLADA DOLAŞIRKEN YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Arkadaşının ihbar üzerine olay yerine AFAD, Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bölgenin sarp arazi yapısına sahip olması ve yaklaşık 2,5 saatlik yürüme mesafesinde bulunması nedeniyle helikopter desteği talep edildi.

Artvin’de yaylada düşerek yaralanan vatandaş helikopterle kurtarıldı 2

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YARDIMINA KOŞTU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü’nden görevlendirilen helikopter bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yaralı vatandaş ve yanında bulunan arkadaşı helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı Mevlüt K.'nin (43) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Artvin’de yaylada düşerek yaralanan vatandaş helikopterle kurtarıldı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

