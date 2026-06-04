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Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıllardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili diyalog sürecine sıcak baktıklarını ima etti. 'Avrupa istesen tekrar diyalog başlayabilir' açıklamasında bulunan Putin'e Ukrayna cephesinden yanıt geldi. Zelenskiy açıklamasında, "Ukrayna, savaşın ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise 'Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum' ifadesinde bulundu.

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda, uluslararası haber ajanslarının temsilcileri ile bir araya geldi. Ukrayna ile devam eden çatışmada son durum başta olmak üzere batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilime ilişkin soruları yanıtlayan Putin, özellikle Kiev yönetimini güçlü bir şekilde desteklemeye devam eden Avrupa ülkelerine mesaj verdi. Putin'in Ukrayna'yla ilgili verdiği mesaja, Ukrayna ve ABD cephesinden de yanıt geldi.

Putin tavizleri kabul ettik dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" 1

"MÜZAKERE TARAFININ GÜVENİLİR KİŞİLER OLMASI GEREKİYOR"

Avrupa ile her zaman diyaloga açık olduklarını yineleyen Putin, "Şunu tekrar vurgulamak istiyorum, diyalogdan vazgeçmedik. Eğer onlar Rusya ile tekrar diyalog başlatmak istiyorlarsa buyursun yapsınlar. Avrupa'da bunu kim ister bunu bilemem. Rusya'nın bazı dayatmalarda bulunduğu ve müzakere tarafının kim olacağına ilişkin bazı iddialar duydum. Biz hiçbir dayatmada bulunmuyoruz, sadece bu sorumluluğu kimin alacağını merak ediyoruz. Tekrarlamakta fayda var, müzakere tarafının güvenilir kişiler olması gerekiyor" dedi.

Öte yandan Ukrayna'daki çözümde Avrupa ülkelerinin konumuna da dikkat çeken Putin, "AB ülkeleri, Ukrayna meselesinin çözümüne yardım edebilir. Ancak bunu silah tedarikiyle değil, Kiev'i uzlaşmaya ikna etmeye yönelik çabalarla yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Ukrayna'nın AB'ye üyeliğine karşı çıkmadıklarını ancak AB'nin askeri bir ittifaka dönüşme çabalarının bulunduğunu savundu.

Putin tavizleri kabul ettik dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" 2

"RUS ORDUSU 2 BİN 400 KİLOMETREKARELİK BİR ALANI KONTROL EDİYOR"

Putin, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda kontrol altında tuttuğu bölgelere de değindi. Rus ordusunun 2 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tuttuğunu savunan Putin, "Yanılmamak için kontrol altında tuttuğumuz yerleşim yerlerine ilişkin bilgi veremiyorum. Ancak Rus ordusu 2 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tutuyor ve ilerleme devam ediyor. Şuan Luhansk'ın tamamını, Donetsk'in yüzde 85'inden fazlasını ve Zaporijya'nın yüzde 80'i kontrolümüz altında bulunuyor" şeklinde konuştu.

Putin tavizleri kabul ettik dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" 3

ZELENSKIY: "BİR GÖRÜŞME ÖNERİYORUM"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitap ettiği açık mektupta taraflar arasındaki savaşı sonlandırma yönünde görüşme çağrısında bulunarak, "Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor. Bir görüşme öneriyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taraflar arasında Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşın sonlandırılmasına yönelik görüşmelere ilişkin açık mektup gönderdi. Zelenskiy, "Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor. Bir görüşme öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin Türkiye başta olmak üzere bazı aracı ülkelerde gerçekleşebileceğini ifade eden Zelenskiy, "İsviçre, Türkiye veya Arap ülkeleri böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapabilir ve bu konuda istekli" dedi.

Ülkeler arası yapılan müzakerelerin yanı sıra belirleyici olanların liderler olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Toplantı için net bir tarih belirlemeyi öneriyorum" diye yazdı.

Müzakere sürecinde kendilerinin kapsamlı ateşkese hazır olduğunu da aktaran Zelenskiy, "Ukrayna, müzakereler süresince tam bir ateşkes ilan etmeye hazırdır. Bu İran çerçevesinde gerçekleşen ateşkese benzer bir uygulama olabilir" ifadelerini kullandı.

TRUMP: "GERÇEKLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik süreçte iki tarafın da taviz verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Her iki tarafın da taviz vereceğine inanıyorum. Bu tavizleri ben önerdim ve bu süreçte önemli bir rolümüz oldu" cevabını verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd putin zelenskiy
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