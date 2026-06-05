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Görenleri hayrete düşürdü: Bağırsağından canlı hamam böceği çıktı!

38 yaşındaki bir erkeğe yapılan rutin kolonoskopi sırasında doktorlar, tıp literatürüne geçecek sıra dışı bir bulguyla karşılaştı. Hastanın kalın bağırsağında neredeyse hiç bozulmamış halde bir hamam böceği tespit edildi. İlginç detaylar haberimizde...

Görenleri hayrete düşürdü: Bağırsağından canlı hamam böceği çıktı!
Sedef Karatay Bingül

Olay, 2025 yılında yayımlanan bir Tıp dergisinde vaka raporuyla bilim dünyasına duyuruldu. Araştırmacılar, vakayı "Kolonoskopi sırasında sıra dışı bir bulgu: Bir hamam böceği!" başlığıyla aktardı.

Kolonoskopi, kalın bağırsağın ve rektumun iç yüzeyinin görüntülenmesini sağlayan bir teşhis yöntemi olarak biliniyor. Bağırsak hastalıkları, polipler ve tümörlerin tespitinde yaygın olarak kullanılan işlem sırasında doktorlar, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

BAĞIRSAĞIN DERİNLİKLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

İnflamatuvar bağırsak hastalığı şüphesiyle incelemeye alınan 38 yaşındaki hasta sedasyon altında kolonoskopiye alındı.

Doktorlar, inceleme sırasında ince bağırsak ile kalın bağırsağı birbirine bağlayan ileoçekal kapak bölgesine ulaştıklarında bağırsak duvarına tutunmuş bir böcek fark etti.

Özel bir tıbbi toplama aparatı kullanılarak çıkarılan canlının, detaylı inceleme sonucunda hamam böceği olduğu anlaşıldı.

Görenleri hayrete düşürdü: Bağırsağından canlı hamam böceği çıktı! 1

BÖCEK NEDEN BU KADAR İYİ KORUNMUŞTU?

Kolonoskopi öncesinde hastalara bağırsak temizliği amacıyla özel ilaçlar veriliyor. Bu hazırlık süreci bağırsak içeriğinin büyük ölçüde boşaltılmasını sağlıyor ve bağırsaktaki maddelerin daha hızlı ilerlemesine neden oluyor.

Araştırmacılara göre, hamam böceğinin şaşırtıcı derecede sağlam kalmasının nedeni de bu hazırlık süreci olabilir. Böcek sindirim sisteminde uzun süre kalmadığı için önemli ölçüde bozulmadan kalmış olabilir.

HASTA DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Doktorlar, işlem sonrasında hastayı bulgu hakkında bilgilendirdi. Vaka raporunda yer alan ifadeye göre hasta büyük şaşkınlık yaşadı ve böceğin vücuduna nasıl girdiğini açıklayamadı.

Araştırmacılar, bazı toplumlarda böcek tüketiminin yaygın olduğunu ancak hastanın ifadelerinin hamam böceğini bilinçli olarak tüketmediğini gösterdiğini belirtti.

Görenleri hayrete düşürdü: Bağırsağından canlı hamam böceği çıktı! 2


Foto kaynak: J Rodriguez-Castellot, P Alonso-Castellano 2025 Clinical Image in Gastroenterology

İLK VAKA DEĞİL

Uzmanlara göre kolonoskopi sırasında böcek bulunması son derece nadir olsa da tamamen görülmemiş bir durum değil. Daha önce 59 yaşındaki bir hastanın kolonoskopisinde uğur böceği tespit edildiği de tıp literatüründe yer alıyor.

Araştırmacılar, hamam böceğinin büyük olasılıkla fark edilmeden ağız yoluyla vücuda girmiş olabileceğini değerlendirdi. Böceğin bağırsaklara ulaşmasının en olası açıklaması da bu olarak gösteriliyor.

DOKTORLARDAN İLGİNÇ YORUM

Vaka raporunun yazarları, kolonoskopi yapan hekimlerin her türlü sürprize hazırlıklı olması gerektiğini belirterek şu ifadeyi kullandı: "Kolonoskopi gerçekleştirirken her türlü bulguyla karşılaşmaya hazır olmalıyız."

Sıra dışı vaka, hem tıp dünyasında hem de sosyal medyada ilgi çekici örnekler arasında yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
bağırsak hastalıkları hamam böceği
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