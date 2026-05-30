Artvin’de yaylada mahsur kalan 6 kampçıyı ekipler kurtardı

Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan 2 bin 600 rakımlı Arsiyan Yaylasında kamp yapan 6 kişi, aniden bastıran kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, kampçıları güvenli şekilde ilçeye indirdi.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Arsiyan Yaylası Boğa Gölleri bölgesinde kamp yapmak amacıyla çıkan 6 kişi, hava şartlarının aniden değişmesi sonucu mahsur kaldı. Havanın açık olduğu sırada bölgeye giden kampçılar, gece saatlerinde etkisini artıran sağanak ve kar yağışına yakalandı. Yaklaşık 2 bin 600 rakımdaki bölgede kar kalınlığının artmasıyla yayla yolları ulaşıma kapanırken, kampçıların araçları da ilerleyemedi.

İhbar üzerine harekete geçen Şavşat İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle karlı yolları açmak için çalışma başlattı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından jandarma ve Şavşat Arama Kurtarma Ekibi (ŞAKUT), arazi araçlarıyla Boğa Gölleri bölgesine ulaştı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen kamp alanına ulaşan ekipler, mahsur kalan 6 kampçının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Kampçılar daha sonra güvenli şekilde bulundukları bölgeden alınarak Şavşat ilçe merkezine indirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

