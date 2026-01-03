HABER

Artvin’de yeni çığ riski çalışmaları durdurdu

Artvin’de 31 Aralık Çarşamba günü yaşanan çığ felaketinde kar altında kalan 3 çobandan Bülent Gezer’i arama çalışmaları, dördüncü gününde sabah saatlerinde bölgede meydana gelen yeni çığ riski nedeniyle ara verildi.Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık Çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde 3 çoban, sürülerinin bir kısmıyla birlikte çığ altında kalmıştı.

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık Çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde 3 çoban, sürülerinin bir kısmıyla birlikte çığ altında kalmıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında çobanlardan Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp olan üçüncü çoban Bülent Gezer’i arama çalışmalarında ise şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılamadı. Yoğun tipi ve kar yağışının çalışmaları zorlaştırdığı bölgede, sabah saatlerinde yaşanan çığ hareketliliği ekiplerin güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Artvin Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, olası yeni çığ riskleri nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına geçici olarak ara verildi. Hava ve arazi şartlarının uygun hale gelmesinin ardından çalışmaların yeniden başlatılacağı bildirildi.

