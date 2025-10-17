HABER

Artvin, Trabzon şimdi de Zonguldak… Karadeniz’de panik anları! Bu kez de füze motoru bulundu

Trabzon ve Artvin'de insansız deniz araçları bulunmasının ardından şimdi de Zonguldaklı balıkçılar tarafından Akçakoca açıklarında denizde Ukrayna menşeli füze intikal motoru buldu. Üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı belirlenen motor, sahil güvenlik ekiplerince bölge komutanlığına götürüldü. O anları görüntüleyen bir balıkçı ise ‘Salyangoz ararken roket bulduk! Vatana millete hayırlı olsun’ dedi.

Zonguldaklı balıkçılar Akçakoca açıklarında denizde Ukrayna menşeli füze intikal motoru buldu. Üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı belirlenen motor, sahil güvenlik ekiplerince bölge komutanlığına götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca açıklarında salyangoz avcılığı yapan balıkçılar, denizde yabancı bir cisim fark etti. Balıkçı Tamer Yiğit, gördükleri cismin şüpheli olması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdiklerini söyledi.

Yiğit, olay anını şöyle anlattı:

"Akçakoca açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta teknemizle salyangoz avcılığı yaptığımız esnada denizde yabancı bir cisim gördük. Bunu 112 aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdik. Geldiler, cisme baktılar. Ekipler cismi aldılar. Roket motoru olduğunu söylediler."

Artvin, Trabzon şimdi de Zonguldak… Karadeniz’de panik anları! Bu kez de füze motoru bulundu 1

Yapılan incelemelerde cismin Ukrayna menşeli füze intikal motoru olduğu, üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Füze motorunun, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince incelenmek üzere Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na getirildiği öğrenildi.

Yetkililer, incelemelerin ardından motorun İstanbul'a sevk edileceğini bildirdi.

TRABZON’DA VE ARTVİN’DE ‘İDA’ BULUNMUŞTU

Karadeniz'de balık sezonunun açılmasının ardından ava çıkan balıkçılar; 30 Eylül'de Trabzon'da, 8 Ekim'de ise Artvin'de, 'Kamikaze' tarzı insansız deniz aracı (İDA) bulmuş, durumu yetkililere bildirmişti.
