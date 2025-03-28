HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Artvin Valiliği Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı

Artvin Valiliği Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı

28.03.2025 14:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin Valiliği Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemleri duyurdu.

Artvin Valiliği Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı

Artvin Valiliği, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemleri duyurdu. Bayram boyunca şehir içi ve şehirler arası yollar, alışveriş ve eğlence merkezleri, yaylalar, mezarlıklar, ibadethaneler ve otogarlar başta olmak üzere yoğunluk yaşanabilecek tüm alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı. Bayram süresince 116 polis ve jandarma ekibi günlük olarak görev yapacak. Toplamda 547 kolluk personeli, vatandaşların güvenliği için sahada olacak. Ayrıca Sahil Güvenlik Hopa Karakol Komutanlığı’nda 37 personel, 3 deniz aracı ve 2 kara aracıyla görev alacak.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca 93’ü acil sağlık çalışanı olmak üzere 224 personel görev yapacak. 24 saat esasına göre çalışan ambulanslar, vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan 19 personel, bayram boyunca vatandaşların acil çağrılarına yanıt verecek. İtfaiye birimleri, yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde olacak. Ayrıca telefon, elektrik, su ve doğalgaz kesintilerine karşı ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı. Bayram tatili süresince Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla 16 gıda denetçisini görevlendirdi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de fahiş fiyat, kasa-raf fiyat uyumsuzluğu ve tarife ihlalleriyle ilgili denetimlerine devam edecek. Kaza ve kural ihlallerinin yoğun yaşandığı noktalarda trafik kontrolleri sıkılaştırıldı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimler artırıldı. Artvin Valiliği, bayram süresince tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanacağını belirterek vatandaşlara huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli öldüİsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli öldü
Ankara Valisi Şahin bayram tedbirlerine açıkladıAnkara Valisi Şahin bayram tedbirlerine açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Artvin valilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

MHP'nin kritik isminden bir 'Sedat Peker' paylaşımı daha

MHP'nin kritik isminden bir 'Sedat Peker' paylaşımı daha

İstanbul Boğazı'nda sır ölümler! 2 saatte 2 ceset

İstanbul Boğazı'nda sır ölümler! 2 saatte 2 ceset

Gören duyan inanamıyor! Kulüp Başkanı açlık grevine başladı…

Gören duyan inanamıyor! Kulüp Başkanı açlık grevine başladı…

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.