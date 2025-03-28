Artvin Valiliği Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı

Artvin Valiliği, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemleri duyurdu. Bayram boyunca şehir içi ve şehirler arası yollar, alışveriş ve eğlence merkezleri, yaylalar, mezarlıklar, ibadethaneler ve otogarlar başta olmak üzere yoğunluk yaşanabilecek tüm alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı. Bayram süresince 116 polis ve jandarma ekibi günlük olarak görev yapacak. Toplamda 547 kolluk personeli, vatandaşların güvenliği için sahada olacak. Ayrıca Sahil Güvenlik Hopa Karakol Komutanlığı’nda 37 personel, 3 deniz aracı ve 2 kara aracıyla görev alacak.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca 93’ü acil sağlık çalışanı olmak üzere 224 personel görev yapacak. 24 saat esasına göre çalışan ambulanslar, vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan 19 personel, bayram boyunca vatandaşların acil çağrılarına yanıt verecek. İtfaiye birimleri, yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde olacak. Ayrıca telefon, elektrik, su ve doğalgaz kesintilerine karşı ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı. Bayram tatili süresince Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla 16 gıda denetçisini görevlendirdi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de fahiş fiyat, kasa-raf fiyat uyumsuzluğu ve tarife ihlalleriyle ilgili denetimlerine devam edecek. Kaza ve kural ihlallerinin yoğun yaşandığı noktalarda trafik kontrolleri sıkılaştırıldı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimler artırıldı. Artvin Valiliği, bayram süresince tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanacağını belirterek vatandaşlara huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır