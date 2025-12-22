HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Artvin’de endemik yayla çayı çiçeği kaçakçılığına Jandarma engeli

Artvin’de endemik Yayla Çayı Çiçeği’ni yasa dışı yollarla Gürcistan’a çıkarmaya çalışan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Artvin’de endemik yayla çayı çiçeği kaçakçılığına Jandarma engeli

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yurt dışına çıkarılması yasak olan endemik bitki türlerinden Yayla Çayı Çiçeği ile Gürcistan’a geçmeye çalışan bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, bir şahsın endemik bitkiler arasında yer alan Yayla Çayı Çiçeği’ni yasa dışı yollarla Gürcistan’a çıkaracağı yönünde istihbari bilgiye ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon kapsamında şüpheli şahıs, Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Sarp köyü sınırlarında bulunan 1’inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın üzerinde yapılan kontrollerde, 35,23 gram Yayla Çayı Çiçeği olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu kapsamında endemik türleri bulundurma kabahatinden 557 bin 212 TL idari para cezası uygulandı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sorumluluk bölgesinde bulunan doğal güzelliklerin korunması ile halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Artvin’de endemik yayla çayı çiçeği kaçakçılığına Jandarma engeli 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hizan’da zincirleme kaza: 4 yaralıHizan’da zincirleme kaza: 4 yaralı
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandıLeyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.