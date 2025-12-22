Artvin’de endemik yayla çayı çiçeği kaçakçılığına Jandarma engeli

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yurt dışına çıkarılması yasak olan endemik bitki türlerinden Yayla Çayı Çiçeği ile Gürcistan’a geçmeye çalışan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir şahsın endemik bitkiler arasında yer alan Yayla Çayı Çiçeği’ni yasa dışı yollarla Gürcistan’a çıkaracağı yönünde istihbari bilgiye ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon kapsamında şüpheli şahıs, Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Sarp köyü sınırlarında bulunan 1’inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde yapılan kontrollerde, 35,23 gram Yayla Çayı Çiçeği olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu kapsamında endemik türleri bulundurma kabahatinden 557 bin 212 TL idari para cezası uygulandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sorumluluk bölgesinde bulunan doğal güzelliklerin korunması ile halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır