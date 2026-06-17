HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Artvin’in Şavşat Deresi’nde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde kamyonun dereye devrilmesi sonucu kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, derenin oluşturduğu göletlerde dalış gerçekleştirirken, gün içerisinde uzaktan kumandalı su altı cihazı ile de su altı taraması yapılacak.

Artvin’in Şavşat Deresi’nde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde, Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkiinde dereye devrilen kamyonda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yaklaşık 90 kişilik ekip, Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan yaklaşık 15 kilometrelik hatta karadan, su üstünden ve su altından tarama faaliyetlerine devam ediyor. Kayıp Selahaddin Kaya (68) ile oğlu Mecit Kaya’ya (45) ulaşmak için yürütülen çalışmalara JAK, deniz polisi, arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler de destek veriyor.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 90 kişilik ekip görev alıyor.
Beş kişilik Trabzon JAK Sualtı Arama Timi, belirlenen noktalarda derenin oluşturduğu göletlerde dalış yaptı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ekiplerin gün içerisinde uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile de su altında tarama gerçekleştireceği belirtildi.
Arama ekipleri, Şavşat Deresi’nin Çoruh Nehri üzerinden Deriner Baraj Gölü’ne ulaştığı yaklaşık 15 kilometrelik hatta kıyıdan ve botlarla su yüzeyinde tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Öte yandan kayıp baba ve oğlun yakınlarının bölgedeki umutlu bekleyişi sürüyor. Şavşat Deresi kıyısında arama çalışmalarını yakından takip eden aile üyeleri ve yakınları, ekiplerden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Günlerdir dere kenarında bekleyen yakınlar, çalışmaları endişe ve umutla izliyor.

Artvin’in Şavşat Deresi’nde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor 1

Artvin’in Şavşat Deresi’nde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor 2

Artvin’in Şavşat Deresi’nde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor 3

Artvin’in Şavşat Deresi’nde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor 4

Artvin’in Şavşat Deresi’nde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor 5

Artvin’in Şavşat Deresi’nde kayıp baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 ilde dev operasyon: 197 kişi tutuklandı! 22 milyar TL'lik hesap hareketliliği...24 ilde dev operasyon: 197 kişi tutuklandı! 22 milyar TL'lik hesap hareketliliği...
Bakan Fidan'dan iki mevkidaşıyla kritik temasBakan Fidan'dan iki mevkidaşıyla kritik temas

Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Savcı Ayhan Uyumaz duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Savcı Ayhan Uyumaz duruşmada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Finale adını yazdıran dörtlü! Elenen isim sosyal medyayı salladı

Finale adını yazdıran dörtlü! Elenen isim sosyal medyayı salladı

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.