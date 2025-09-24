HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

As bayrakları: iOS 26.1 beta ile Apple Intelligence'a Türkçe desteği geldi

Apple, iOS 26’nın yayınlanmasından yalnızca bir hafta sonra iOS 26.1 beta 1'i duyurdu. Yeni beta sürüm güncellemesindeki en dikkat çekici yenilik ise Apple Intelligence’ın Türkçe dil desteği kazanması oldu. Böylece Apple’ın yapay zekâ sistemi artık Türkçe dahil 8 yeni dilde kullanılabilecek.

As bayrakları: iOS 26.1 beta ile Apple Intelligence'a Türkçe desteği geldi
Enes Çırtlık

Apple’ın yeni nesil yapay zekâ hamlesi Türkiye’ye resmen ulaşıyor. iOS 26 ile birlikte tasarım ve işlevsellikte önemli adımlar atan şirket, şimdi de yalnızca bir hafta sonra yayınladığı iOS 26.1 beta 1 sürümüyle dikkatleri üzerine çekti. Bu beta güncellemesinin en çarpıcı yanı ise Apple Intelligence’ın artık Türkçe dil desteği kazanması.

As bayrakları: iOS 26.1 beta ile Apple Intelligence a Türkçe desteği geldi 1

TÜRKÇE APPLE INTELLIGENCE GELİYOR!

Apple, iOS 26’nın yayınlanmasından sadece bir hafta sonra iOS 26.1’in ilk beta sürümünü yayınladı. MacRumors'ta yer alan habere göre, iOS 26.1 ile Apple'ın kişisel yapay zeka sistemi Apple Intelligence artık Türkçe desteği kazanıyor.

As bayrakları: iOS 26.1 beta ile Apple Intelligence a Türkçe desteği geldi 2

Ağırlıklı olarak Apple Intelligence’a yeni diller ekleyen sürümde, bilinmeye değer birkaç başka yenilik de bulunuyor. Bu yenilikler ise şöyle sıralanıyor:

  • Yeni Apple Intelligence dilleri: Apple Intelligence artık Danca, Hollandaca, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince ve Vietnamca dillerinde kullanılabiliyor.
  • AirPods Canlı Çeviri dilleri: AirPods Canlı Çeviri, iOS 26.1 ile birlikte Japonca, Korece, İtalyanca ve Çince (hem Geleneksel Mandarin hem de Basitleştirilmiş) dillerini de destekliyor.
  • Telefon: Telefon uygulamasındaki tuş takımında artık rakamlar için Liquid Glass kullanılıyor.
  • Apple Music: Apple Music’te müzik çaları kaydırarak şarkılar arasında geçiş yapılabiliyor. Şarkı başlığının yazılı olduğu bölümde parmağı kaydırmak yeterli oluyor. Bu şekilde bir sonraki ya da önceki şarkıya geçiş yapılabiliyor.
  • Fotoğraflar: Fotoğraflar uygulamasında, videolarda gezinmek için kullanılan kaydırma çubuğu güncellendi. Ayrıca gezinme çubuğu da daha buzlu bir görünüme kavuşarak açık arka planlarda görünürlüğü artırdı.
  • Takvim: Takvim uygulamasında bazı görünümler artık farklı takvimlerden gelen etkinlikleri tam renkli arka planlarla gösteriyor.
  • Safari: Safari’de alt kısımdaki Sekme Çubuğu daha geniş hale gelirken kenarlardaki boşluk azaltıldı.
  • Arka Planda Güvenlik İyileştirmesi: Apple, “Hızlı Güvenlik Güncellemeleri”nin adını “Arka Planda Güvenlik İyileştirmesi” olarak değiştirmiş görünüyor. Bu ifade iOS 26.1 kodlarında yer alıyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli'de yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmalarıDenizli'de yangınlar sonrası ağaçlandırma çalışmaları
Van’da otomobil yangınıVan’da otomobil yangını

Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka iPhone iOS türkçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.