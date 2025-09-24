As bayrakları: iOS 26.1 beta ile Apple Intelligence'a Türkçe desteği geldi

Apple’ın yeni nesil yapay zekâ hamlesi Türkiye’ye resmen ulaşıyor. iOS 26 ile birlikte tasarım ve işlevsellikte önemli adımlar atan şirket, şimdi de yalnızca bir hafta sonra yayınladığı iOS 26.1 beta 1 sürümüyle dikkatleri üzerine çekti. Bu beta güncellemesinin en çarpıcı yanı ise Apple Intelligence’ın artık Türkçe dil desteği kazanması.
TÜRKÇE APPLE INTELLIGENCE GELİYOR!
Apple, iOS 26’nın yayınlanmasından sadece bir hafta sonra iOS 26.1’in ilk beta sürümünü yayınladı. MacRumors'ta yer alan habere göre, iOS 26.1 ile Apple'ın kişisel yapay zeka sistemi Apple Intelligence artık Türkçe desteği kazanıyor.
Ağırlıklı olarak Apple Intelligence’a yeni diller ekleyen sürümde, bilinmeye değer birkaç başka yenilik de bulunuyor. Bu yenilikler ise şöyle sıralanıyor:
- Yeni Apple Intelligence dilleri: Apple Intelligence artık Danca, Hollandaca, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince ve Vietnamca dillerinde kullanılabiliyor.
- AirPods Canlı Çeviri dilleri: AirPods Canlı Çeviri, iOS 26.1 ile birlikte Japonca, Korece, İtalyanca ve Çince (hem Geleneksel Mandarin hem de Basitleştirilmiş) dillerini de destekliyor.
- Telefon: Telefon uygulamasındaki tuş takımında artık rakamlar için Liquid Glass kullanılıyor.
- Apple Music: Apple Music’te müzik çaları kaydırarak şarkılar arasında geçiş yapılabiliyor. Şarkı başlığının yazılı olduğu bölümde parmağı kaydırmak yeterli oluyor. Bu şekilde bir sonraki ya da önceki şarkıya geçiş yapılabiliyor.
- Fotoğraflar: Fotoğraflar uygulamasında, videolarda gezinmek için kullanılan kaydırma çubuğu güncellendi. Ayrıca gezinme çubuğu da daha buzlu bir görünüme kavuşarak açık arka planlarda görünürlüğü artırdı.
- Takvim: Takvim uygulamasında bazı görünümler artık farklı takvimlerden gelen etkinlikleri tam renkli arka planlarla gösteriyor.
- Safari: Safari’de alt kısımdaki Sekme Çubuğu daha geniş hale gelirken kenarlardaki boşluk azaltıldı.
- Arka Planda Güvenlik İyileştirmesi: Apple, “Hızlı Güvenlik Güncellemeleri”nin adını “Arka Planda Güvenlik İyileştirmesi” olarak değiştirmiş görünüyor. Bu ifade iOS 26.1 kodlarında yer alıyor.
