As bayrakları: iOS 26.1 beta ile Apple Intelligence'a Türkçe desteği geldi

Apple’ın yeni nesil yapay zekâ hamlesi Türkiye’ye resmen ulaşıyor. iOS 26 ile birlikte tasarım ve işlevsellikte önemli adımlar atan şirket, şimdi de yalnızca bir hafta sonra yayınladığı iOS 26.1 beta 1 sürümüyle dikkatleri üzerine çekti. Bu beta güncellemesinin en çarpıcı yanı ise Apple Intelligence’ın artık Türkçe dil desteği kazanması.

TÜRKÇE APPLE INTELLIGENCE GELİYOR!

Apple, iOS 26’nın yayınlanmasından sadece bir hafta sonra iOS 26.1’in ilk beta sürümünü yayınladı. MacRumors'ta yer alan habere göre, iOS 26.1 ile Apple'ın kişisel yapay zeka sistemi Apple Intelligence artık Türkçe desteği kazanıyor.

Ağırlıklı olarak Apple Intelligence’a yeni diller ekleyen sürümde, bilinmeye değer birkaç başka yenilik de bulunuyor. Bu yenilikler ise şöyle sıralanıyor: