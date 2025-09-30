HABER

Asansör kazasında hayatını kaybeden genç anne toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde halatı koparak düşen asansörde hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kadının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına eşini kurtarmak isterken ayağını kıran 29 yaşındaki Gökhan Kıyga, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga (27) asansöre bindi. Bu sırada halatı kopan asansör yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Kıyga’nın cenazesi Tarsus Güney Mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç kadın gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

EŞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AYAĞI KIRILAN ACILI EŞ CENAZEYE KATILDI

Cenaze namazına eşini kurtarmak isterken ayağını kıran 29 yaşındaki Gökhan Kıyga, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

