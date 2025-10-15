HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Asansör montajı sırasında 3 metreden düşen işçi ağır yaralandı

Malatya’da 5 katlı bir apartmanda asansör montajı yapan bir işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Asansör montajı sırasında 3 metreden düşen işçi ağır yaralandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı tamamlanan 5 katlı bir apartmanda asansör montajı yapan R.K. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Asansör montajı sırasında 3 metreden düşen işçi ağır yaralandı 1

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan R.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 ölüMalatya'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı! İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı!

Anahtar Kelimeler:
Malatya asansör kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.