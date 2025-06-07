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Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde üst geçit asansörüne binen 2 kişiden 1’i, güvenlik kamerasına köpük sıktı. O anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktı

Körfez ilçesi Yarımca mevkisinde bulunan üst geçidin asansörüne binen 2 kişiden 1’i, asansörün kabinindeki güvenlik kamerasına dokundu, diğeri ise köpük sıktı.

"YALNIZCA BİR AYGITA DEĞİL, TOPLUMUN TAMAMINA ZARAR VERMEKTİR"

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaşanılan olayla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kameralar hem güvenlik hem de kamu düzeni için olmazsa olmazımız. Bu alanlara zarar vermek yalnızca bir aygıta değil, toplumun tamamına zarar vermektir. Kamu malı hepimizin ortak değeri. Gençlerimizin daha duyarlı ve bilinçli davranmasını istiyoruz. Bu şehirde her bir yapı, hepimizin ortak emeğidir” ifadelerine yer verdi.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli asansör
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