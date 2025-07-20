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Asar Kale arkeolojik kazılarına yerel destek...

Samsun’un Bafra ilçesinde devam eden Asar Kale arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin yapılan istişarelerde, kazıların sadece akademik çevrelerle sınırlı kalmaması gerektiği, yerel iş dünyasının da sürece dahil edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı. Samsun Müze Müdürü Kenan Sürül, Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Sorumlusu Uzman Müze Araştırmacısı Hasan Dikmen ve Bafra TSO Başkanı Serdal Sefa Kocabaş’ı makamında ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Asar Kale arkeolojik kazılarına yerel destek...

Samsun Müze Müdürü Kenan Sürül, Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Sorumlusu Uzman Müze Araştırmacısı Hasan Dikmen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Soner Özmen, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş’ı makamında ziyaret etti.

Asar Kale arkeolojik kazılarına yerel destek... 1

Ziyarette, Asar Kale'de yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, bu çalışmaların Bafra’nın tarihî ve kültürel değerlerine sağlayacağı katkılar masaya yatırıldı.

Asar Kale arkeolojik kazılarına yerel destek... 2

Kazıların sadece kamu kurumlarıyla sınırlı kalmaması gerektiği ifade edilen görüşmede, yerel esnaf ve iş dünyasının özellikle ekipman temini ve lojistik destek gibi alanlarda kazı çalışmalarına katkı sağlayabileceği vurgulandı.

Asar Kale arkeolojik kazılarına yerel destek... 3

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, "İlçemizin tarihî mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda yapıcı iş birliğine açık olduğumuzu belirtir, bu kıymetli çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Asar Kale arkeolojik kazılarına yerel destek... 4

Gerçekleşen ziyarette Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgay Özgür Topkaya ile Genel Sekreter Talip Şahin de hazır bulundu.

Asar Kale arkeolojik kazılarına yerel destek... 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra arkeolojik kazı tarihi
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