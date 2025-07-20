Asar Kale arkeolojik kazılarına yerel destek...

Samsun Müze Müdürü Kenan Sürül, Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Sorumlusu Uzman Müze Araştırmacısı Hasan Dikmen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Soner Özmen, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Asar Kale'de yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, bu çalışmaların Bafra’nın tarihî ve kültürel değerlerine sağlayacağı katkılar masaya yatırıldı.

Kazıların sadece kamu kurumlarıyla sınırlı kalmaması gerektiği ifade edilen görüşmede, yerel esnaf ve iş dünyasının özellikle ekipman temini ve lojistik destek gibi alanlarda kazı çalışmalarına katkı sağlayabileceği vurgulandı.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, "İlçemizin tarihî mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda yapıcı iş birliğine açık olduğumuzu belirtir, bu kıymetli çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Gerçekleşen ziyarette Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgay Özgür Topkaya ile Genel Sekreter Talip Şahin de hazır bulundu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır