HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Asayiş uygulamasında 5 aranan araç, 1 şahıs ve narkotik madde ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde çalıntı araçlar, "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aranan araçlar, İnterpol kayıtlı araçlar, motor ve şasi numarası değiştirilmiş ("change" tabir edilen) araçlar ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Asayiş uygulamasında 5 aranan araç, 1 şahıs ve narkotik madde ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde çalıntı araçlar, "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aranan araçlar, İnterpol kayıtlı araçlar, motor ve şasi numarası değiştirilmiş ("change" tabir edilen) araçlar ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.
Denetimler çerçevesinde 60 noktada, 98 ekip ve 296 personelin katılımıyla yapılan uygulamada bin 592 şahıs ile bin 906 araç sorgulanırken 10 iş yeri denetlendi. Çalışmalarda 5 araç trafikten men edilirken, 1 aranan şahıs yakalandı. 71 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 5 adet aranan araç ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Asayiş uygulamasında 5 aranan araç, 1 şahıs ve narkotik madde ele geçirildi 1

Asayiş uygulamasında 5 aranan araç, 1 şahıs ve narkotik madde ele geçirildi 2

Asayiş uygulamasında 5 aranan araç, 1 şahıs ve narkotik madde ele geçirildi 3

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi! “Baskı telefonları” diyerek sorduCHP lideri Özgür Özel’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi! “Baskı telefonları” diyerek sordu
Yunusemre’de market ve fırınlara denetimYunusemre’de market ve fırınlara denetim

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bidondaki ceset' itirafı: "Toprağı hak etmiyor"

'Bidondaki ceset' itirafı: "Toprağı hak etmiyor"

İBB soruşturmasında yeni görüntüler! Balya balya paraları dağıtmış

İBB soruşturmasında yeni görüntüler! Balya balya paraları dağıtmış

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar...

Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar...

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

Kartalkaya otel yangını soruşturmasında yeni gelişme

Kartalkaya otel yangını soruşturmasında yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.