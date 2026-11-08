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Türk Telekom ve ASELSAN'dan yerli akıllı telefon hamlesi! Lansman için tarih verildi

Türk Telekom ile ASELSAN iş birliğinde geliştirilen yerli akıllı telefon projesinde merakla beklenen takvim netleşti. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, donanımı ve yazılımıyla küresel pazarda rekabet etmesi hedeflenen yerli telefonun 2027 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılacağını duyurdu.

Türk Telekom ve ASELSAN'dan yerli akıllı telefon hamlesi! Lansman için tarih verildi
Metin Yamaner

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında telekomünikasyon ve savunma sanayiinin iki devi tarafından yürütülen yerli akıllı telefon projesinde takvim açıklandı.

Türk Telekom ile ASELSAN ortaklığında hayata geçirilen projeye dair son durumu paylaşan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, merakla beklenen cihazın tanıtım tarihini kamuoyuna duyurdu.

LANSMAN İÇİN 2027'NİN İKİNCİ ÇEYREĞİ İŞARET EDİLDİ

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, projenin sadece ulusal bir üretimden ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Türk Telekom ve ASELSAN dan yerli akıllı telefon hamlesi! Lansman için tarih verildi 1

ASELSAN ile üzerinde çalıştığımız yerli telefon projesinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz.Amacımız yalnızca yerli bir telefon ortaya koymak değil. Teknolojisi, donanımı, yazılımı ve kullanıcı deneyimiyle kendi segmentinde güçlü biçimde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek.ASELSAN, Türk Telekom ve TTT İnovasyon iş birliğiyle geliştirilen yerli akıllı telefonun 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden birinin uydu haberleşmesi olması.

DONANIM ASELSAN'DAN, YAZILIM VE EKOSİSTEM TÜRK TELEKOM'DAN

Yerli telefonun üretim ve geliştirme sürecinde iki kurum arasında kapsamlı bir iş bölümü bulunuyor. Cihazın mühendislik, donanım mimarisi ve üretim operasyonları ASELSAN'ın uzmanlığıyla yürütülürken yazılım entegrasyonu, kullanıcı servisleri, dağıtım ağı ve markalama süreçlerini Türk Telekom üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Ebubekir Şahin
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