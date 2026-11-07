Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti! Çarpıcı iddia: Sosyal medyadan duyurdu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yüceer açıklamasında "Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda" dedi.
Açıklamasının devamında Yüceer "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum." ifadelerin kullandı.
Gazeteci Sinan Burhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yüceer'in AK Parti'ye katılacağını iddia etti.