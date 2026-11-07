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Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti! Çarpıcı iddia: Sosyal medyadan duyurdu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer yaptığı açıklamayla Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yüceer'in istifa metnindeki ifadeler dikkat çekerken gazeteci Sinan Burhan'ın iddiası gündem oldu.

Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti! Çarpıcı iddia: Sosyal medyadan duyurdu
Recep Demircan

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yüceer açıklamasında "Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda" dedi.

Candan Yüceer Yeni Parti den istifa etti! Çarpıcı iddia: Sosyal medyadan duyurdu 1

"BENİM BEKLEDİĞİM VEFA"

Açıklamasının devamında Yüceer "Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum." ifadelerin kullandı.

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AK PARTİ İDDİASI

Gazeteci Sinan Burhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yüceer'in AK Parti'ye katılacağını iddia etti.

Candan Yüceer Yeni Parti den istifa etti! Çarpıcı iddia: Sosyal medyadan duyurdu 2

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Anahtar Kelimeler:
Candan Yüceer Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ak parti
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