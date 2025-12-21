Yapışkan özelliği bulunan asfalt, boya sanayisinde, akü üretiminde, kil tuğlalarını yapıştırmak için ya da su kanallarını kaplamak için kullanılabilen bir malzemedir. Kum taşları ile killer arasında da yer alabilir. Kaynama sıcaklığı 542 - 500 derece civarıdır ve bu özelliği ile tüm diğer petrol ürünlerinden daha farklıdır. Asfalt dünya genelinde en çok yolların yüzeylerinde kullanılır.

Rafine etme işlemi ile elde edilmekte olan asfalt sıcak hali ile mıcır ya da agrega gibi doğal özellikteki taşlar ile karıştırılır ve yola sıcak hali ile dökülür. Sıcak olan asfalt ile su karıştırılarak asfalt emülsiyonları üretilir. Mıcır gibi doğal taşlarla karıştırılarak soğuk halde de yola serilebilir. Asfalt dökülmüş olan yollarda özellikle sıcak havalarda su birikintisi benzeri görüntüler meydana gelebilmektedir.

Asfalt yollarda sıcak havalarda gördüğümüz "su birikintisi" görüntüsü aslında nedir?

Genel olarak sıcak havalarda ağırlıklı olmak üzere araba ile asfalt yolda ilerlerken yolun ileri kısmında yerde bir su birikintisi görülebilir. Aslında bu su birikintisi görünümü gerçekte var olmadığı için ilerledikçe ve o kısma yaklaşıldıkça su birikintisi görünümü kaybolmaktadır. Gerçekten görülen yer de bir su birikintisi bulunmadığı için yanına yaklaşıldığı zaman su birikintisi görünümü tamamen yok olur.

Su birikintisi varmış gibi görmek mira ya da serap gibi ifadelerle de adlandırılmaktadır. Bu durum ise bilimsel olarak optik yanılsama durumu ile açıklanmaktadır. Sıcak havalarda yol üzerindeki hava tabakalarında ısınma olur. Isınan hava yükselir ve yükselirken soğuyan hava tabakaları ile karşı karşıya kalır.

Yolda araba ile ilerleyen kişi yolun uzak kısmına baktığı zaman aslında su birikintisi görmez. Uzağa bakıldığı zaman ışık meydana gelen hava tabakalarında bükülür ve yukarı doğru yönlendirilir. Aynı zamanda arabaya doğru yaklaşır. Bu sıcaklığın gradyanı ışığın ilerlediği yoldaki hava moleküllerinin yoğunluğunu değiştirir. Bu durum da ışığın kırılmasına ve su birikintisi varmış gibi görülmesine yol açmaktadır.

Yaşamın temel kaynaklarından biri olan ışık aynı zamanda bir enerji türüdür. Bu özelliği ile ışık doğrusal yol ile her tarafa hareket edebilir ve yayılabilir. Farklı şekillerde nesneler ile birlikte etkileşime girer ve girilen bu etkileşimler arasında kırılmalar da yer alabilmektedir.

Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirir. Kırılma olayının açıklaması da budur. Aynı ortam içinde ışık kırılmaz çünkü mutlaka saydam bir ortama geresinim duyar. Aslında ışığın kırılması farklı ortamlardan geçerken hızında değişiklik yaşaması anlamına gelmektedir.

Bilimsel açıdan doğal bir olay olarak açıklanan ışığın kırılması durumu asfalt yollarda sıcak havalarda su birikintisi görme yanılgısının da nedenidir. Uzaktayken yolun ilerisinde görülen su birikintileri yanına yaklaşıldığı zaman kaybolur. Çünkü yaklaşıldığı zaman ışık mevcut hava tabakalarında daha fazla kırılır. Kırıldıkça düzleşir ve göz ile görülemez hale gelir. Bu yüzden de görüldüğü zannedilen su birikintisi ortadan kalkarak tamamen kaybolur.

Optik yanılsama olan su birikintisi görülmesi durumu ısı farklarının dışında hava hareketleri ya da diğer atmosferik koşullar ile de açıklanabilmektedir. Bu yüzden sıcaklıklardaki değişiklikler nem düzeyleri ve rüzgâr gibi farklı özellikteki etkileyici unsurlar yanılsama görünümünün derecesini ve şiddetini de etkileyebilmektedir.