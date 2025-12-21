HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Asfalt yollarda sıcak havalarda gördüğümüz "su birikintisi" görüntüsü aslında nedir?

Dayanıklı akmaz halinden katı haline dek farklı hallerde bulunabilen, gri, kahverengi ya da en çok siyah renklere sahip olan organik madde asfalt olarak isimlendirilmektedir. Bu madde yolların kaplanmalarında ya da çatı yalıtımlarında gibi çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir.

Asfalt yollarda sıcak havalarda gördüğümüz "su birikintisi" görüntüsü aslında nedir?
Ferhan Petek

Yapışkan özelliği bulunan asfalt, boya sanayisinde, akü üretiminde, kil tuğlalarını yapıştırmak için ya da su kanallarını kaplamak için kullanılabilen bir malzemedir. Kum taşları ile killer arasında da yer alabilir. Kaynama sıcaklığı 542 - 500 derece civarıdır ve bu özelliği ile tüm diğer petrol ürünlerinden daha farklıdır. Asfalt dünya genelinde en çok yolların yüzeylerinde kullanılır.

Rafine etme işlemi ile elde edilmekte olan asfalt sıcak hali ile mıcır ya da agrega gibi doğal özellikteki taşlar ile karıştırılır ve yola sıcak hali ile dökülür. Sıcak olan asfalt ile su karıştırılarak asfalt emülsiyonları üretilir. Mıcır gibi doğal taşlarla karıştırılarak soğuk halde de yola serilebilir. Asfalt dökülmüş olan yollarda özellikle sıcak havalarda su birikintisi benzeri görüntüler meydana gelebilmektedir.

Asfalt yollarda sıcak havalarda gördüğümüz "su birikintisi" görüntüsü aslında nedir?

Genel olarak sıcak havalarda ağırlıklı olmak üzere araba ile asfalt yolda ilerlerken yolun ileri kısmında yerde bir su birikintisi görülebilir. Aslında bu su birikintisi görünümü gerçekte var olmadığı için ilerledikçe ve o kısma yaklaşıldıkça su birikintisi görünümü kaybolmaktadır. Gerçekten görülen yer de bir su birikintisi bulunmadığı için yanına yaklaşıldığı zaman su birikintisi görünümü tamamen yok olur.
Su birikintisi varmış gibi görmek mira ya da serap gibi ifadelerle de adlandırılmaktadır. Bu durum ise bilimsel olarak optik yanılsama durumu ile açıklanmaktadır. Sıcak havalarda yol üzerindeki hava tabakalarında ısınma olur. Isınan hava yükselir ve yükselirken soğuyan hava tabakaları ile karşı karşıya kalır.

Yolda araba ile ilerleyen kişi yolun uzak kısmına baktığı zaman aslında su birikintisi görmez. Uzağa bakıldığı zaman ışık meydana gelen hava tabakalarında bükülür ve yukarı doğru yönlendirilir. Aynı zamanda arabaya doğru yaklaşır. Bu sıcaklığın gradyanı ışığın ilerlediği yoldaki hava moleküllerinin yoğunluğunu değiştirir. Bu durum da ışığın kırılmasına ve su birikintisi varmış gibi görülmesine yol açmaktadır.

Yaşamın temel kaynaklarından biri olan ışık aynı zamanda bir enerji türüdür. Bu özelliği ile ışık doğrusal yol ile her tarafa hareket edebilir ve yayılabilir. Farklı şekillerde nesneler ile birlikte etkileşime girer ve girilen bu etkileşimler arasında kırılmalar da yer alabilmektedir.

Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirir. Kırılma olayının açıklaması da budur. Aynı ortam içinde ışık kırılmaz çünkü mutlaka saydam bir ortama geresinim duyar. Aslında ışığın kırılması farklı ortamlardan geçerken hızında değişiklik yaşaması anlamına gelmektedir.

Bilimsel açıdan doğal bir olay olarak açıklanan ışığın kırılması durumu asfalt yollarda sıcak havalarda su birikintisi görme yanılgısının da nedenidir. Uzaktayken yolun ilerisinde görülen su birikintileri yanına yaklaşıldığı zaman kaybolur. Çünkü yaklaşıldığı zaman ışık mevcut hava tabakalarında daha fazla kırılır. Kırıldıkça düzleşir ve göz ile görülemez hale gelir. Bu yüzden de görüldüğü zannedilen su birikintisi ortadan kalkarak tamamen kaybolur.

Optik yanılsama olan su birikintisi görülmesi durumu ısı farklarının dışında hava hareketleri ya da diğer atmosferik koşullar ile de açıklanabilmektedir. Bu yüzden sıcaklıklardaki değişiklikler nem düzeyleri ve rüzgâr gibi farklı özellikteki etkileyici unsurlar yanılsama görünümünün derecesini ve şiddetini de etkileyebilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O hastalık 30 yıl sonra geri döndüO hastalık 30 yıl sonra geri döndü
Kuraklık nedeniyle verimin yarı yarıya düştüğü tatlı patateste son hasat yapıldıKuraklık nedeniyle verimin yarı yarıya düştüğü tatlı patateste son hasat yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asfalt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.