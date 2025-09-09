HABER

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

Erken seçim olmayacağı hükümet tarafından çok kez dile getirilse de seçim anketleri ile kamuoyu yoklaması yapılmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı ile ilgili şikayetler sürerken bu kez asgari ücretli ve esnafın oy tercihleri de soruldu. ORC Araştırma’nın 8 Eylül 2025 tarihinde yayınladığı son ankette esnaf ve asgari ücretlilerin kime oy verdiği de ortaya çıktı. İşte esnaf ve asgari ücretlinin birinci partisi…

Esnaf ve asgari ücretliler hayat pahalılığından şikayet etmeye devam ederken dikkat çeken bir seçim anketi yayınlandı. ORC Araştırma yayınladığı yeni anketinde asgari ücretli ve esnafın oy tercihlerini araştırdı. 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılan Eylül ayı seçim anketinde esnaf ve asgari ücretliye oy tercihleri soruldu.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN BİRİNCİ PARTİSİ CHP

Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna 26 ilden 1450 asgari ücretli seçmenlerin verdiği yanıtlar şu şekilde:

CHP: Yüzde 33,8

AK Parti: Yüzde 29,6

MHP: Yüzde 6,7

DEM Parti: Yüzde 5,8

İYİ Parti: Yüzde 4,5

Zafer Partisi: Yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2,3

TİP: Yüzde 2,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 5,8

ESNAFLARIN TERCİHİ DE CHP OLDU

Aynı soruya 26 ilden 1220 esnafların verdiği yanıt ise şöyle:

CHP: Yüzde 35,5

AK Parti: Yüzde 29,8

MHP: Yüzde 6,8

DEM Parti: Yüzde 5,9

İYİ Parti: Yüzde 4,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,0

Zafer Partisi: Yüzde 3,5

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,9

TİP: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 4,6

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

